Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бүгiн 2026, 07:23
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:23Бүгiн 2026, 07:23
22Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
27 мамырда Қазақстан бойынша қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтілмейді, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Ең оқылған:
- Сүлейменова мектеп бітіру кештеріндегі қымбат сыйлықтарға қатысты пікір білдірді
- Павлодар облысында жер сілкінді
- Мұғалімдер кабинет ремонтына ақша шығаруға міндетті емес – министр
- Нетаньяху: Трамптың Иранға қатысты ұстанымына ықпал ету қиын
- Зейнетақы шегі тағы да өседі: Үй мен емделуге ақша алу қиындай ма?