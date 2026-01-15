Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:21
188
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 15 қаңтарда ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары Петропавл, Павлодар, Өскемен, Семей, Риддер, Алматы қалаларында күтіледі, – деп жазылған хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
АҚШ Катардағы Әл-Удейд әскери базасынан адамдарды эвакуациялап жатыр
Келесі жаңалық
Зейнетақы жинағындағы ақшаны емделуге алуға қашан рұқсат беріледі?
Өзгелердің жаңалығы