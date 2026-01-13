Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:55
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Синоптиктердің болжауынша, бүгін екі қалада ауа сапасы төмендейді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 13 қаңтарда Алматы қаласында, түнде Қостанай қаласында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

