Бүгін Павлодар облысында оқушылар мен студенттер қашықтан оқиды
Мұндай шешім ауа райының қолайсыздығына байланысты қабылданған.
Бүгiн 2026, 07:48
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:48Бүгiн 2026, 07:48
38Фото: BAQ.KZ архиві
Бүгін Павлодар облысында оқушылар мен студенттер онлайн оқуға көшті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Өңірлік білім басқармасының мәліметінше, 11 наурыз күні бірінші ауысымда оқитын 0-11 сынып оқушылары қашықтықтан білім алады.
Сонымен қатар колледждердің 1-2 курс студенттері де уақытша онлайн форматта оқиды.
Мұндай шешім ауа райының қолайсыздығына байланысты қабылданған.
Ең оқылған: