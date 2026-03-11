Бүгін Павлодар облысында оқушылар мен студенттер қашықтан оқиды

Бүгін Павлодар облысында оқушылар мен студенттер онлайн оқуға көшті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Өңірлік білім басқармасының мәліметінше, 11 наурыз күні бірінші ауысымда оқитын 0-11 сынып оқушылары қашықтықтан білім алады.

Сонымен қатар колледждердің 1-2 курс студенттері де уақытша онлайн форматта оқиды.

