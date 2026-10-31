Бүгін еліміздің он қаласында ауа сапасы нашарлайды
Мұндай күндері мамандар ашық ауада ұзақ жүрмеуге, әсіресе көлік жолдары мен ластану көздеріне жақын аумақтарда серуендеуді шектеуге кеңес береді.
Бүгін, 31 қазанда Қазақстанның он қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасуы мүмкін. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлімдеді.
Синоптиктердің болжамынша, қолайсыз метеожағдайлар Жезқазған, Балқаш, Орал, Ақтөбе, Шымкент, Алматы, Қарағанды, Теміртау, Атырау және Астанада күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар кезінде атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды заттар жиналып, ауа сапасы нашарлауы мүмкін. Бұған желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия сияқты факторлар әсер етеді.
Мұндай күндері мамандар ашық ауада ұзақ жүрмеуге, әсіресе көлік жолдары мен ластану көздеріне жақын аумақтарда серуендеуді шектеуге кеңес береді. Балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ серуеннен бас тартқан жөн.
Сондай-ақ созылмалы тыныс алу, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар қажетті дәрілерін өзімен бірге алып жүруі керек. Ашық ауадағы дене белсенділігін азайтып, спортпен жабық ғимараттарда айналысқан дұрыс.
Ең оқылған:
- Шымкенттен Түркияға 227 млн теңгенің алтынын алып кетпек болғандар іздестіріліп жатыр
- Президент ТМҰ-ға мүше елдер басшыларымен бірге Түркі әлемі аллеясын ашты
- Тоқаев Анкарада Түркі әлемі аллеясына ағаш екті
- Жалақыны көтеру, бизнесті қолдау, технологияны дамыту: Қазақстанды не күтіп тұр?
- Астанада төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгертілді