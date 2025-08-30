Бүгін еліміздің екі қаласында ауа сапасы нашарлайды

Бүгін, 30 тамызда Ақтөбе мен Атырау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар байқалуы мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
Қолайсыз метеожағдайлар – атмосферадағы зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия) жиынтығы. Мұндай жағдайда ауа сапасы нашарлап, адамдардың денсаулығына әсер етуі мүмкін.
Синоптиктердің хабарлауынша, ауа ластану деңгейі желдің күші, жауын-шашын, ылғалдылық және температура сияқты факторларға байланысты қалыптасады.