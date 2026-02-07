Бүгін екі қалада ауа сапасы нашарлайды

«Қазгидромет» РМК бүгінге, 7 ақпанға арналған еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Метеорологтардың мәліметінше, 2026 жылғы 7 ақпанда Ақтөбе қаласында, ал түнгі уақытта Атырауда ауаның ластануына ықпал ететін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әкелетін қысқамерзімді факторлар жиынтығы. Оларға тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.
Мұндай жағдайда елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы төмендеуі мүмкін.
Оқи отырыңыз: