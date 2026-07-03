Бүгін бірнеше қалада ауа сапасы нашарлайды
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бүгiн 2026, 07:23
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:23Бүгiн 2026, 07:23
19Фото: pixabay
«Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
3 шілдеде Атырау, Қостанай және Қарағанды қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Ең оқылған:
- Қарағанды облысында банк менеджері клиенттерге білдіртпей несие сомасын өсіріп отырған
- Қауіпті жүргізушіні тоқтатпақ болған: Түркістанда полиция қызметкері қаза тапты
- Reuters: Ресей алғаш рет Үндістаннан теңіз арқылы бензин жеткізе бастады
- Алматыда ер адам болашақ жұбайының ағасын пышақтады
- Энергетика министрлігі Ресейге жанармай жеткізу мәселесіне түсініктеме берді