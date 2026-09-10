Бүгін 8 қалада қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – желдің болмауы немесе әлсіз болуы, тұман, ауа температурасының инверсиясы сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі. Мұндай кезде зиянды және ластаушы заттар атмосфераның жерге жақын қабатында жиналып қалуы мүмкін.
10 Қыркүйек 2026, 08:50
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10 Қыркүйек 2026, 08:5010 Қыркүйек 2026, 08:50
105Фото: pixabay
10 қыркүйекте Алматы, Өскемен, Ақтөбе, Қарағанды, Теміртау қалаларында, ал түнде Семей, Атырау және Жезқазған қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) болады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – желдің болмауы немесе әлсіз болуы, тұман, ауа температурасының инверсиясы сияқты қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың үйлесуі. Мұндай кезде зиянды және ластаушы заттар атмосфераның жерге жақын қабатында жиналып қалуы мүмкін.
ҚМЖ кезінде елді мекендердегі ауа сапасы нашарлап, адам денсаулығына әсер етуі ықтимал.
Қолайсыз метеожағдай кезінде:
- таза ауада болу уақытын қысқарту, әсіресе автожолдар мен басқа да ластану көздеріне жақын жерлерде ұзақ жүрмеу;
- балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ уақыт серуендеуден бас тарту;
- өкпенің созылмалы аурулары, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдар далаға шыққанда қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру;
- ашық ауада денеге түсетін физикалық жүктемені шектеу. Дене шынықтыру мен спортты жабық спорт кешендерінде өткізген дұрыс.
Сонымен қатар, синоптиктер жаңбыр, найзағай, қатты жел, тұман және шаңды дауылдар болуы мүмкін екенін ескертті. Кейбір өңірлерде өрт қаупі жоғары немесе төтенше деңгейде сақталады.
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