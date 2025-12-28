Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бүгін 7 қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:47
187
Бөлісу:

"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы 28 желтоқсанда Астана, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Алматы және Өскемен қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар мен ауаның ластануы күтілуде, - делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Тайвань мен Жапонияда жер сілкінісі болды
Келесі жаңалық
Қостанай облысында шетел азаматы қар құрсауынан құтқарылды
Өзгелердің жаңалығы