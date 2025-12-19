Брюссельде 2025 жылғы соңғы ЕО саммиті өтіп жатыр

Брюссельде 2025 жылғы ЕО көшбасшыларының соңғы саммиті өтіп жатыр. Кездесудің негізгі тақырыбы Украинаға қаржылық қолдау көрсету, соның ішінде шамамен 210 миллиард еуроны мұздатылған Ресей активтерін пайдалану мүмкіндігі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ Anadolu агенттігіне сілтеме жасай отырып.
Саммитке ЕО-ға мүше 27 мемлекеттің мемлекет және үкімет басшылары қатысып жатыр. Еуропалық Кеңестің президенті Антонио Костаның айтуынша, кездесуде геоэкономика, кеңею және ЕО-ның ұзақ мерзімді бюджеті де талқыланады, бірақ Украина негізгі мәселе болып қала береді.
Костаның айтуынша, көшбасшылар Украинаның 2026-2027 жылдарға арналған қаржылық қажеттіліктерін жабу бойынша түпкілікті шешім қабылдауды көздеп отыр. Еуропалық Комиссия бірнеше нұсқа ұсынды және келісімге қол жеткізілгенге дейін талқылаулар жалғасуы мүмкін.
Еурокомиссияның президенті Урсула фон дер Ляйен Украинаға сол кезеңде шамамен 137 миллиард еуро қажет болатынын мәлімдеді. ЕО бұл соманың үштен екісін - 90 миллиард еуроны жабуға дайын. Қарастырылып жатқан тетіктердің қатарында ЕО бюджеті арқылы қаржыландыру немесе мұздатылған Ресей активтерімен қамтамасыз етілген өтемақы несиесін беру бар.
ЕО сыртқы істер жөніндегі жоғарғы өкілі Кая Каллас несие үшін кепіл ретінде мұндай активтерді пайдалану мүше мемлекеттер арасында тәуекелдерді тең бөлу арқылы еуропалық шешім ретінде қарастырылатынын атап өтті.
Талқылау ЕО мүше мемлекеттерінің әртүрлі ұстанымдарына байланысты күрделене түсті. Мұздатылған қаражаттың айтарлықтай бөлігі Euroclear жүйесінде сақталатын Бельгия айқын заңды негіз бен ортақ жауапкершілікті талап етеді. Бірқатар елдер балама тетіктерді қолдайды, ал Венгрия, Словакия және Чехия Украинаға қосымша қаржылық көмекке қарсы.
Шешім білікті көпшілік дауыспен қабылданады деп күтілуде.