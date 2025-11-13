Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бразилиядағы климаттық конференцияға байырғы халықтар басып кірді

Бүгiн, 08:32
newsarenaindia
Фото: newsarenaindia

12 қарашада ондаған байырғы халық Бразилияның Белем қаласында өткен БҰҰ климаттың өзгеруі жөніндегі конференциясына басып кіруге тырысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

News Arena India хабарлауынша, олар Амазонкадағы ормандардың кесілуіне қарсы наразылық білдіруде. Наразылық білдірушілер күзетшілермен қақтығысып, олардың кейбіреуі жарақат алды. Күзетшілер ақыры байырғы халықты итеріп шығаруға тырысты. Конференцияға қатысушылар жағдай шешілгенше ғимарат ішінде қалуға мәжбүр болды; кейінірек оларға кетуге рұқсат етілді.

Бразилия байырғы көшбасшылары орман шаруашылығы туралы шешімдер қабылданған кезде саммитте өз ұстанымдарының ескерілуін қалайды. Каяпоның ықпалды көшбасшысы Раони Метуктире көптеген бразилиялық байырғы халықтар тропикалық ормандардағы қазіргі өнеркәсіптік және даму жобаларына наразы екенін айтты. Ол Бразилия үкіметін байырғы халықтарға Амазонканы қорғау үшін көбірек құқықтар беруге шақырды.

Біз конференцияда жай ғана көрініп тұрғандай емес, шешімдердің шынайы қатысушылары болғымыз келеді, - деді Каяпо тайпасының көсемі Раони Метуктире.

Жазылыңыз telegram - ға
