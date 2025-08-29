БҚО жедел топтары терроризмге қарсы әрекеттерді пысықтады

БҚОЖШ жедел топтарының Орал қаласындағы М.Маметова атындағы әуежай аумағында «Дабыл» жоспары аясында бөлек жаттығулары өткізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқу іс-шарасының тақырыбы әуежай мен әуе кемесінің аумағында кепілге алынғандарды басып алуға байланысты террористік сипаттағы дағдарыстық жағдайды локализациялау жөніндегі іс-әрекеттерді іс жүзінде әзірлеу (Дабыл арнайы жоспарын әзірлеу шеңберінде).
БҚОЖШ жедел топтарының жүргізілген бөлек жаттығу барысында мынадай міндеттер қойылды:
- тартылған жедел топтардың терроризмге қарсы операцияны жүргізуге техникалық дайындық деңгейін бағалау (соның ішінде «Дабыл» жоспары шеңберінде);
- жедел топтардың басшылары террористік сипаттағы қалыптасқан дағдарыстық жағдай кезінде шұғыл және тиімді шешімдер әзірлеу және қабылдаудағы практикалық дағдыларын арттыру;
- тартылған жедел топтардың күштерінің және құралдарының жедел өзара іс-қимыл деңгейін бағалау;
- жедел штабтың дайындық деңгейінің төмендеуіне ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау.
Жүргізілген оқу-жаттығулар «Дабыл» арнайы жоспары шеңберінде терроризмге қарсы операцияға қатысушылардың қадамдық әрекет алгоритмін пысықтауға мүмкіндік берді.
Ведомствоаралық үйлестіру мен өзара іс-қимыл мәселелері (соның ішінде «МА «Орал» ЖШС) талданды. Сондай-ақ оқу-жаттығу шарасы дағдыларды игеруге және берілген күштер мен құралдардың жауынгерлік қабілеттілік деңгейін арттыруға ықпал етті.