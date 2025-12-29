БҚО-да жоғалған жасөспірім базар маңынан табылды

Полиция жоғалып кеткен жасөспірімді тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Баланы орталық базар маңынан учаскелік полицейлер тапқан.
29 желтоқсан күні шамамен сағат 11:40-та жүргізілген кешенді жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде учаскелік полиция инспекторлары кәмелет жасына толмаған Самиғолла Ельнар Қайырбекұлын Орал қаласының орталық базар аумағынан тапты. Қазіргі уақытта денсаулығы жақсы, ата-анасына табысталды, - деді БҚО ПД баспасөз қызметі.
Полиция іздестіру жұмыстарына атсалысқан барлық азаматтарға алғысын білдіреді.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Батыс Қазақстан облысында 13 жастағы жасөспірім жоғалып кеткенін хабарлаған едік.