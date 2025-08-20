БҚО-да бұрынғы сүйіктісін бопсалаған ер адам ұсталды

Орал қаласында 23 жастағы ер адам бопсалау күдігімен қамауға алынды, деп хабарлайды BAQ.KZ Polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Тергеу дерегінше, ол үш жыл бойы бұрынғы қызын интим сипаттағы суреттерін жариялаймын деп қорқытып, одан ақша талап етіп келген. Осы уақыт ішінде жәбірленуші күдіктіге 9 миллион теңге беруге мәжбүр болған.
Күдікті кезекті рет 150 мың теңге алған сәтінде құрықталды. Фактілер банктік аударымдар мен хат-хабарлар арқылы дәлелденген. Қазір оған қатысты қылмыстық іс қозғалып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу облыстық ПД басшылығының бақылауында.
Полиция азаматтарды кез келген бопсалау жағдайында бірден құқық қорғау органдарына хабарласуға шақырады.