Бүгiн 2026, 02:34
«Қазгидромет» РМК бүгін, 11 наурызда Қазақстанның 17 облысында боран, қар, тұман және желдің күшеюіне байланысты дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Павлодар облысы: батысында және солтүстік-шығысында қар, боран, тұман күтіледі. Желдің екпіні кейде 23-28 м/с дейін жетеді.

Ақмола облысы: түнде батыс, солтүстік және шығыс аудандарында желдің екпіні 23-30 м/с, күндіз кейбір өңірлерде 30 м/с және одан да көп болуы мүмкін.

Солтүстік Қазақстан: күндіз желдің екпіні 23-28 м/с, кейде 30 м/с, қар және боран сақталады.

Түркістан облысы: таулы аудандарда қалың қар, төменгі боран, тұман және көктайғақ күтіледі.

Қостанай облысы: қар, боран, кейде тұман. Желдің екпіні 23-30 м/с дейін.

Ұлытау, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Абай, Жетісу, Алматы, Жамбыл облыстары: қар, боран, көктайғақ, кейбір өңірлерде тұман күтіледі. Желдің екпіні 15-28 м/с дейін жетеді.

Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе: тұман, кейде қар, желдің екпіні 15-20 м/с.

Алматы қаласы және Қонаев: тау бөктерлерінде қар, кейде қалың қар, тұман, көктайғақ. Желдің екпіні 15-28 м/с.

Тараз: кейде тұман, көктайғақ; желдің екпіні 15-25 м/с.

"Қазгидромет" тұрғындарға жолдағы қозғалыста сақ болуға, ауа райының қолайсыздығын ескеруге және қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға шақырады.

