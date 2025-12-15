Боран мен көктайғақ: 7 облыста жол жабылды

2025 жылғы 15 желтоқсан сағат 18:30-дағы жағдай бойынша елдің жеті облыстың республикалық маңызы бар 16 автожолында қозғалысқа шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі "ҚазАвтоЖолға" сілтеме жасап
Ақмола облысы:
«Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» 16–200 км;
«Астана – Қарағанды – Алматы» 30–92 км;
«Жезқазған – Петропавл» 377–445 км;
«Астана – Көкшетау – Петропавл – РФ шекарасы» 18–232 км.
Ақтөбе облысы:
«РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы»
835–971 км және 1153–1240 км.
Қарағанды облысы:
«Астана – Қарағанды – Алматы» 92–164 км;
«Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» 231–324 км.
Қызылорда облысы:
«РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы»
1240–1474 км.
Қостанай облысы:
«Жезқазған – Арқалық – Петропавл» 340–377 км;
«Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» 8–218 км;
«Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы» 683–729 км.
Павлодар облысы:
«Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» 200–254 км;
«Қалқаман – Баянауыл – Үміткер – Ботақара» 0–231 км;
«Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы (Шарбақты өткізу бекеті)» 0–152 км.
Солтүстік Қазақстан облысы:
«Астана – Атбасар – Жақсы – Рузаевка – Сарыкөл – Қостанай – РФ шекарасы» 729–768 км.
Жүргізушілерге маршрутты жоспарлау кезінде енгізілген шектеулерді ескеріп, жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтау ұсынылады.
Еске салайық, бұған дейін алдағы үш күнде -28°С дейін аяз көтеріліп, боран соғатынын хабарладық.