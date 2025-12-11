Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Боран, көктайғақ: Республикалық маңызы бар жолдарда көлік қозғалысы шектелді

Бүгiн, 14:27
Абай облысы ПД
Фото: Абай облысы ПД

2025 жылғы 11 желтоқсанда сағат 13:30-дан бастап ауа райының нашарлауына байланысты Қызылорда және Ақтөбе облыстарындағы республикалық автожолдардың кейбір учаскелерінде барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қызылорда облысы:
"РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Хоргос – ҚХР шекарасы" автожолының 1240–1806 шақырымдары (Ақтөбе облысының шекарасы – Қызылорда қаласы).

Ақтөбе облысы:
Осы автожолдың 1153 –1240 шақырымдары (Ырғыз ауылы – Қызылорда облысының шекарасы).

Жолдардың ашылу уақыты шамамен 2025 жылғы 12 желтоқсан, сағат 05:00.
Жүргізушілерге сапарларын алдын ала жоспарлап, жол қауіпсіздігі ережелерін сақтауға кеңес беріледі.

