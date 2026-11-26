Боран, көктайғақ: 17 облыста дауылды ескерту жарияланды
Мамандар жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жолда сақ болуға, ауа райының өзгеруін ескеруге шақырады.
Бүгін, 26 қарашада Астана, Шымкент қалаларында және еліміздің 17 облысында қолайсыз ауа райы күтіледі. Синоптиктер жауын-шашын, боран, көктайғақ пен тұман болатынын, кей өңірлерде жел екпіні секундына 30 метрден асуы мүмкін екенін ескертті.
«Қазгидромет» мәліметінше, Астанада желдің екпіні 23-28 м/с-қа дейін жетеді. Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Солтүстік Қазақстан және басқа да бірқатар облыста жаңбыр мен қар жауып, жолдарда көктайғақ болады. Кей жерлерде боран соғуы мүмкін.
Жамбыл облысында, Тараз қаласында және Жетісу облысының Алакөл маңында жел екпіні 30 м/с және одан да жоғары болуы ықтимал. Абай, Шығыс Қазақстан, Алматы, Түркістан және өзге өңірлерде де қатты жел, тұман мен көктайғақ болжанып отыр.
Мамандар жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жолда сақ болуға, ауа райының өзгеруін ескеруге шақырады.
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