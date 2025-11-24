Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бомба туралы жалған хабарлама таратқан күдікті ұсталды

Бүгiн, 14:57
244
Бөлісу:
polisia.kz
Фото: polisia.kz

Ақтауда "жарылғыш зат қойылды" деген көрінеу жалған ақпарат таратқан күдікті ұсталды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

25 қазан Telegram мессенджеріндегі "1414" арнасына Ақтау қаласындағы сауда-ойын-сауық орталығында жарылғыш зат бар екені туралы хабарлама келіп түскен.

Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 273-бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы жүргізген жедел іс-шаралар нәтижесінде терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама таратуға қатысы бар жасөспірім ұсталды. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.

Полиция терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлау – ауыр қылмыс, және ол үшін қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескеретеді. Тұрғындарды расталмаған және жалған ақпарат таратпауға, қоғамдық қауіпсіздікке қауіп төндіретін әрекеттерден сақ болуға шақырады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Әуе тасымалы қалай өзгермек? Үкімет 2040 жылға дейінгі жоспар ұсынды
Келесі жаңалық
Оқушылар арасында қауіпті тренд пайда болды
Өзгелердің жаңалығы