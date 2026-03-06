Мұнай бағасы барреліне 60 долларға дейін төмендеуі мүмкін
Бұл экономикалық жағдайды талдау барысында жарияланды.
Қазақстанда алдағы жылдары әлемдік мұнай бағасы біртіндеп төмендеуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Болжамға сүйенсек, алдағы жылдары әлемдік мұнай бағасы біртіндеп барреліне шамамен 60 доллар деңгейіне дейін төмендейді.
2026 жылдың бірінші жартысында мұнай бағасы бұрынғы болжамнан жоғары болуы ықтимал. Бұған Таяу Шығыстағы шиеленісті жағдай және соған байланысты әлемдік энергия ресурстары нарығындағы тәуекелдер әсер етіп отыр.
Алайда сарапшылардың бағалауынша, кейінірек әлемдік нарықта сұраныс пен ұсыныс арасындағы тепе-теңдік қалыптасқан сайын мұнай бағасы біртіндеп төмендей бастайды.
Базалық сценарий аясында 2026 жылдың бірінші жартысында Brent маркалы мұнай бағасы Таяу Шығыстағы қақтығыстың ушығуына байланысты сақталып отырған жоғары баға аясында бұрынғы болжамнан уақытша жоғары болуы мүмкін, - деп атап өтті Ұлттық банктен.
Сонымен қатар 2026 жылы мұнайдың орташа бағасы барреліне шамамен 66,3 доллар болады деп күтілуде.
Одан кейін мұнай нарығында баға біршама қалыпты деңгейге түсуі мүмкін.
Алдағы кезеңде әлемдік сұраныс пен ұсыныс арасындағы тепе-теңдікке байланысты мұнай бағасы біртіндеп барреліне шамамен 60 АҚШ доллары деңгейіне дейін төмендейді деп болжанып отыр, – деді қаржы нарығын реттеуші орган.
Сарапшылардың бағалауынша, кейінгі жылдары мұнай бағасы осы деңгейдің маңайында тұрақтануы мүмкін. Бұл қазіргі геосаяси шиеленіс кезеңінен кейін мұнай нарығы қайтадан салыстырмалы түрде тұрақты жағдайға оралуы мүмкін екенін білдіреді.
Аталған болжам базалық экономикалық сценарийді қалыптастыру кезінде және алдағы экономикалық өсім қарқынын бағалауда қолданылады.
