Боливияда су тасқынынан кемінде 20 адам қаза тапты

Боливияның Санта-Крус департаментінде болған қатты су тасқыны салдарынан кемінде 20 адам қаза тауып, тағы 20-дан астамы хабар-ошарсыз кеткен. Бұл туралы елдің қорғаныс министрінің орынбасары Альфредо Троче Bolivia TV телеарнасының эфирінде мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оның айтуынша, су деңгейі біртіндеп төмендеп жатқанымен, құрбандар саны артуы мүмкін, өйткені құтқару қызметтері іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатыр. Құтқарушылар апат кезінде өз бетінше шыға алмаған адамдарды іздеу үшін зардап шеккен аумақтарды тексеруде.
Департамент билігі Санта-Крус аймағында төтенше жағдай режимін жариялады. Ең ауыр шығын Эль-Торно муниципалитетінде тіркелген. Мұнда су тасқыны салдарынан 600-ден астам отбасы зардап шеккен.
Табиғи апат 13 желтоқсанда аймаққа жауған нөсер жаңбырдың салдарынан болған. Соның салдарынан бірнеше өзен арнасынан асып, елді мекендерді су басып, инфрақұрылымға айтарлықтай зиян келтірген.