Болгарияда кезектен тыс сайлау өтеді

Болгария президенті Балқан елінде кезектен тыс сайлау өтетінін мәлімдеді. Бұл соңғы бес жылдағы сегізінші сайлау болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұған бірнеше партияның жаңа үкімет құрудан бас тартуы себеп болды. Елде 2020 жылы басталған жаппай сыбайлас жемқорлыққа қарсы наразылықтардан кейін жеті рет кезектен тыс сайлау өткен.
Біз сайлауға барамыз, — деді президент Румен Радев жұма күні, үшінші партия жаңа үкімет құру мандатынан бас тартқаннан кейін.
Енді Румен Радев жоғары лауазымды шенеуніктер тізімінен уақытша премьер-министрді тағайындап, жаңа сайлаудың күнін белгілеуі тиіс. Алдын ала болжам бойынша, дауыс беру наурыздың соңында немесе биылғы сәуір айында өтуі мүмкін.
Жыл басында еуроны енгізген Еуропалық одақ мүшесі саналатын ел 2025 жылдың желтоқсан айының ортасында консервативті үкіметтің тарауына әкелген ауқымды сыбайлас жемқорлыққа қарсы акциялардан кейін тағы да саяси тұрақсыздыққа тап болды.
Market Links институтының соңғы сауалнамасына сәйкес, қазір консервативті GERB партиясын сайлаушылардың шамамен 18 пайызы қолдайды. Одан кейін шамамен 14 пайыз көрсеткішпен либералды-реформистік PP-DB коалициясы тұр.