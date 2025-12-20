Болгарияда әділ сайлау мен сот реформасын талап еткен наразылық акциясы жалғасуда

Болгарияда ауқымды наразылықтар тоқтаусыз жалғасуда: ондаған мың адам София мен басқа да ірі қалалардың көшелеріне шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Демонстранттар әділ және ашық сайлау өткізуді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықпен тиімді күресуге қабілетті тәуелсіз сот жүйесін құруды талап етуде. Наразылық білдірушілер жылдар бойы саяси тоқыраудан және биліктегі сол элитадан шаршағанын айтады.
Жиырма жыл бойы сол басшылық жеткілікті. Бізге жаңа көшбасшылар қажет, – деді наразылық білдірушілердің бірі Николай Ненков.
Наразылық білдірушілердің айтуынша, бұрынғы сайлау науқандары манипуляция мен алаяқтыққа толы болды және олар мұны қайтадан көтергісі келмейді. Елдегі саяси дағдарыс үкіметтің салық және әлеуметтік жарналарды арттыруды қамтитын бюджеттік жоспарларына қарсы соңғы наразылықтардан кейін ушығып кетті. Министрлер кабинеті 2026 жылғы бюджет жобасын қайтарып алғанымен, бұл шиеленісті азайтқан жоқ және үкімет ақырында отставкаға кетті.
Болгария президенті Румен Радев жақын арада уақытша үкіметті тағайындап, 2021 жылдан бергі сегізінші кезектен тыс парламент сайлауының күнін жариялайды деп күтілуде. Жағдайды ЕО мүше мемлекетінің еуроаймаққа кіру жоспарланған күнінен бірнеше апта бұрын бекітілген бюджетсіз немесе тұрақты үкіметсіз қалуы қиындатады.