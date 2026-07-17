Болат Ақшолақов Атырау облысының әкімі лауазымына тағайындалды
Болат Оралұлы Ақшолақов Атырау облысының әкімі лауазымына тағайындалды, деп хабарлайды Ақорданың баспасөз қызметі.
Мемлекет басшысының Жарлығымен Болат Оралұлы Ақшолақов Атырау облысының әкімі лауазымына тағайындалды, – делінген хабарламада.
Болат Ақшолақов 1971 жылы Атырау қаласында дүниеге келген.
Білімі:
1993 ж. – Қазақ мемлекеттік басқару академиясын тәмамдаған. Мамандығы — экономист.
1998 ж. – Мұнай-газ өнеркәсіптік білім орталығында «Жер қойнауын пайдалаунға арналған келсімшарттарды бағалау» және «Мұнай өндірудің экономикасы» мамандығы бойынша білім алған.
Еңбек жолы:
1994-1995 жж. – экономист, Alem Bank Kazakhstan бас экономисі.
1995-1997 жж. – Орталық Азия ынтымақтастық және даму банкінің активтерді басқару бөлімінің маманы, бөлім бастығы, директордың орынбасары.
1997-2001 жж. – «Қазақойл» ҰК» ЖАҚ Теңіз жобасы бойынша аға сарапшы, менеджер, департамент директорының орынбасары.
2001-2003 жж. – Commonwealth & British Services Ltd. бизнес-талдаушысы, стратегиялық жоспарлау жөніндегі менеджері, қаржы директоры.
2006-2008 жж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ БК-да үлесті басқару жөніндегі атқарушы директоры.
2006–2008 жж. - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар вице-министрі.
2008–2011 жж. — «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқарушы директоры.
2010 жылдың маусымы – 2011 жылдың қазаны – PSA ЖШС бас директоры.
2011 жылдың қазан-желтоқсаны – «ҚазМұнайГаз»ҰК» АҚ басқарма төрағасы.
2012 жылдың қаңтары – 2014 жылдың тамызы – ҚР мұнай және газ вице-министрі.
2014 жылдың қыркүйегі – 2016 жылдың ақпаны – Almex Petrochemical ЖШС бас директоры.
2016 жылдың ақпаны мен 2017 жылдың қарашасы – 2016 жылдың ақпан айынан бастап — KAZENERGY Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің бас директоры. .
2017 жылдың 28 қарашасынан – 2019 жылдың 4 сәуірі аралығында – Қазақстан Республикасы Энергетика вице-министрі.
2019 жылдың 4 сәуірінен - KAZENERGY қауымдастығының бас директоры.
2022 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасының Энергетика министрі болып тағайындалды.
2023 жылғы 4 сәуірде Мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі лауазымына тағайындалды.
Басқа қызметтері:
2006-2009 жж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.
2008 жылдың ақпан-қазаны – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы.
2009 жылдың ақпаны – 2010 жылдың маусымы – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және KEGOC АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.
2016 жылдың 9 қыркүйегінен – Азия-Тынық мұхит федерациясы ЮНЕСКО клубтарының президенті.
Мемлекттік наградалары: «Құрмет» ордені.
Айта кетейік, бұған дейін Серік Шәпкенов Атырау облысының әкімі қызметінен босатылғаны хабарланды.
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