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  • «Болашақ ойындары» спорттың жаңа дәуірін бастайды – Fidgetal International басшысы

«Болашақ ойындары» спорттың жаңа дәуірін бастайды – Fidgetal International басшысы

Дэн Мерклидің айтуынша, турнир киберспортты, технологиялық дисциплиналарды және фиджитал спортты біріктіреді.

29 Шілде 2026, 16:32
АВТОР
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©BAQ.KZ/Артём Чурсинов 29 Шілде 2026, 16:32
29 Шілде 2026, 16:32
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Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Fidgetal International ұйымының бас директоры Дэн Меркли Астанада өтіп жатқан «Болашақ ойындары» турнирі спортты дамытудың жаңа дәуірін ашатын бірегей халықаралық дода екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Оның айтуынша, турнир киберспортты, технологиялық дисциплиналарды және фиджитал спортты біріктіреді. Мұнда қатысушылар цифрлық және физикалық форматта қатар бақ сынайды.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Болашақ ойындары – фиджитал спорт әлеміндегі ең ірі оқиға. Бір спортшылар алдымен бейнеойында жарысса, кейін нақты спорт алаңына шығып, бәсекені шынайы өмірде жалғастырады. Дәл осы үйлесім турнирді ерекше тартымды етеді, – деді Дэн Меркли.

Ол сондай-ақ фиджитал қозғалысы жастарды заманауи цифрлық технологияларға деген қызығушылығын сақтай отырып, дене белсенділігіне тартуға мүмкіндік беретінін атап өтті.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Дэн Меркли «Болашақ ойындары – 2026» турнирін ұйымдастырушыларға, Қазақстан Үкіметіне және қазақстандықтарға жылы қабылдауы мен қонақжайлығы үшін алғыс білдірді.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Болашақ ойындарын тамашалаудың басты себебі – оның ерекше атмосферасы. Көрермендерді жоғары деңгейдегі ұйымдастыру, жарқын эмоциялар, тартыс пен драматизм күтеді. Себебі бұл жарыста жеңімпаз спортшылардың цифрлық және физикалық қабілеттерінің жиынтығы арқылы анықталады, – деді ол.

Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов
Фото: ©BAQ.KZ/Артём Чурсинов

Еске сала кетейік, бұған дейін «Болашақ ойындары – 2026» 29 шілде мен 9 тамыз аралығында өтетінін хабарладық. Сондай-ақ жүлде қоры  қанша құрайтынын жаздық. Ойындарға қазақстандық командалар да қатысып, бақ сынайды.

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