Болашақ мамандықты таңдауда қателеспеу үшін нені білу маңызды? Тегін тесттен өтуге болады
Мектептен кейін кім болу керек, қандай мамандықты таңдаған жөн және болашақта қанша табыс табуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын қазақстандықтар тегін «Мансап компасы» платформасынан іздей алады. Сервис кәсіби бейімділікті бағалауға, жалақыларды салыстыруға және сәйкес білімді қайдан алуға болатынын білуге көмектеседі.
Сонымен қатар, бұл мүмкіндікті тек мектеп оқушылары ғана емес, жұмысын ауыстыруды ойлап жүрген немесе жаңа мамандықты меңгергісі келетін ересектер де пайдалана алады.
Қай мамандықтың сізге сәйкес келетінін қалай түсінуге болады?
«Мансап компасы» сайтында кәсіби бағдар беру тесті қолжетімді. Ол адамның қызметтің түрлі бағыттарына деген қызығушылығын, қабілетін және бейімділігін анықтауға көмектеседі.
Тесттен өткеннен кейін жүйе жеке ұсынымдар қалыптастырады. Мысалы, пайдаланушы өзінің қызығушылықтары мен дағдыларына қандай кәсіби бағыттар сай келетінін біліп, кейін таңдалған мамандықтарға қойылатын талаптарды зерттей алады.
Бірақ ең қызығы тесттен кейін басталады. Платформада мамандықтарды бірнеше параметр бойынша салыстыруға болады:
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Жалақы. Таңдалған саладағы мамандардың қанша табатынын қарау.
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Сұраныс. Еңбек нарығындағы жағдай және жұмысқа орналасу перспективалары туралы білу.
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Аймақ. Тұрғылықты жерді ескере отырып, кәсіби бағыттарды зерттеу.
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Білім беру. Қажетті мамандарды даярлайтын оқу орындары мен бағдарламаларды табу.
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Дағдылар. Жұмыс үшін қандай білім мен біліктілік қажет болатынын қарау.
Бұл колледжге немесе университетке түспес бұрын мамандықты практикалық тұрғыдан бағалауға мүмкіндік береді.
Тесттен қалай тегін өтуге болады?
Ол үшін ресми mansap.enbek.kz сайтына кіру қажет.
Одан кейінгі әрекеттер реті өте қарапайым:
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«Мансап компасы» платформасын ашу.
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«Кәсіби тесттен өту» бөлімін таңдау.
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Жүйе кіруді талап етсе, авторизациядан өту немесе тіркелу.
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Тест сұрақтарына жауап беру.
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Ұсынымдармен танысып, ұсынылған кәсіби бағыттарды зерттеу.
Сондай-ақ басты беттегі мамандықтарды іздеу функциясын пайдаланып, тестсіз де бастауға болады.
Сервис тегін. Дегенмен, ұсынымдарды болашақ мансап туралы түпкілікті жауап ретінде қабылдамаған жөн. Олар нұсқалар ауқымын тарылтуға көмектеседі, бірақ шешімді адамның өзі қабылдайды.
35 мыңға жуық оқушы тесттен өтіп үлгерді
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, 2026 жылдың қаңтар-қыркүйек айлары аралығында 7–11 сыныптың 34 596 оқушысы кәсіби бағдар беру тестінен өтті.
Қызығы, қатысушылардың үштен екісіне жуығы бір аймаққа тиесілі. Қызылорда облысында тесттен 22 602 оқушы өткен.
Басқа аймақтарда бұл көрсеткіш айтарлықтай төмен:
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Шығыс Қазақстан облысы: 3 497 оқушы.
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Жамбыл облысы: 2 675 оқушы.
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Астана: 2 456 оқушы.
Әрбір қатысушы болашақ кәсіби қызметін таңдау бойынша жеке ұсынымдар алды.
Ал егер мамандық таңдалып қойса, бірақ бәрін өзгерткіңіз келсе ше?
«Мансап компасы» ересек қазақстандықтарға да арналған. Мысалы, адам бір салада көп жыл бойы жұмыс істеп жүр, бірақ мамандығын ауыстырғысы келеді және өзіне қандай бағыт сәйкес келетінін әлі түсінбейді.
Платформада басқа мамандықтарды, жұмыс берушілердің талаптарын, қажетті дағдылар мен білім алу мүмкіндіктерін зерттеуге болады.
Оқушылардың ата-аналары үшін сервис баланың қызығушылықтарын еңбек нарығының шынайы талаптарымен салыстыруға көмектеседі. Мамандықты тек таныстардың кеңесімен таңдаудың орнына, маманның немен айналысатынын, оған қайда үйрететінін және қандай табысқа сүйенуге болатынын алдын ала қарап алуға болады.
Платформада көрсетілген жалақы мөлшері бағдар ретінде берілген. Нақты табыс аймаққа, жұмыс берушіге, біліктілік пен тәжірибеге байланысты.
Тесттен өту және мамандықтарды зерттеу «Мансап компасы» ресми сайтында тегін жүзеге асырылады.
Айта кетейік, бұған дейін Қытай университеттерінде 12 мыңнан астам мамандық жойылды.
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