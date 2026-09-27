Бокстан әлем чемпионы Айбек Оралбай Азия ойындарының жартылай финалына шықты
Қазақстандық боксшы ширек финалда қырғызстандық Мырзакир Қошалиевті жеңіп, кемінде қола медальді қамтамасыз етті.
27 Қыркүйек 2026, 19:07
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