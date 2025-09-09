Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бокстан әлем чемпионаты: бүгін шаршы алаңға кімдер шығады

Бүгiн, 08:32
97
Бөлісу:
pixabay
Фото: pixabay

Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында бүгін, 9 қыркүйекте Қазақстан құрамасынан тоғыз боксшы жекпе-жекке қатысады. Бұл туралы ҚР Бокс федерациясы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Күндізгі сессия (16:00):

  • 51 кг: Алуа Балқыбекова – Гаюн Мун
  • 60 кг: Виктория Графеева – Люси Кингс-Уитли
  • 55 кг: Махмұд Сабырхан – Башким Бажоку
  • 80 кг: Нұрбек Оралбай – Тоқтарбек Таңатхан

Кешкі сессия (22:00):

  • 48 кг: Назым Қызайбай – Лила Зелецкий
  • 50 кг: Санжар Тәшкенбай – Хутхайха Эшиш
  • 85 кг: Бекзат Нұрдәулетов – Георгий Кушиташвили
  • 70 кг: Наталья Богданова – Сема Чалышкан
  • 65 кг: Ертуған Зейнулинов – Патрис Мугалзай
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайды
Келесі жаңалық
"Мектепке жол" акциясы: 1700-ден астам әскери қызметшінің баласы қамтылды
Өзгелердің жаңалығы