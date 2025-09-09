Бокстан әлем чемпионаты: бүгін шаршы алаңға кімдер шығады

Ұлыбританияның Ливерпуль қаласында өтіп жатқан әлем чемпионатында бүгін, 9 қыркүйекте Қазақстан құрамасынан тоғыз боксшы жекпе-жекке қатысады. Бұл туралы ҚР Бокс федерациясы мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Күндізгі сессия (16:00):
- 51 кг: Алуа Балқыбекова – Гаюн Мун
- 60 кг: Виктория Графеева – Люси Кингс-Уитли
- 55 кг: Махмұд Сабырхан – Башким Бажоку
- 80 кг: Нұрбек Оралбай – Тоқтарбек Таңатхан
Кешкі сессия (22:00):
- 48 кг: Назым Қызайбай – Лила Зелецкий
- 50 кг: Санжар Тәшкенбай – Хутхайха Эшиш
- 85 кг: Бекзат Нұрдәулетов – Георгий Кушиташвили
- 70 кг: Наталья Богданова – Сема Чалышкан
- 65 кг: Ертуған Зейнулинов – Патрис Мугалзай