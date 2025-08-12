Бөкетов атындағы Қарағанды университетіне "ұлттық" мәртебе берілді

Президент Жарлығымен Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті еліміздегі ұлттық мәртебеге ие болған 18-ші жоғары оқу орны атанды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті "ұлттық" атағына ие болды. Ол елімізде осындай мәртебеге ие болған он сегізінші жоғары оқу орны. Оқу орнының ұжымы мен студенттерді осы маңызды оқиғамен құттықтаймын. Бұл оқу орнының жетістіктерін жоғары бағалау ғана емес, сонымен қатар ғылым, білім және кәсіби өсудің жаңа мүмкідіктері, - деп жазды Ермағанбет Бөлекбаев.