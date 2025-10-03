Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Блогер туған күнінде болашақ күйеуімен бірге жол апатынан қаза тапты

Бүгiн, 20:30
Disclosure/Federal Highway Police
PHOTO
Фото: Disclosure/Federal Highway Police

Бразилиялық блогер Луанна Мело 29 жасқа толған туған күнінде күйеу жігітімен және досымен бірге жол апатынан көз жұмды. Қайғылы оқиғаның мән-жайы мен апат себептері анықталуда, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Diário de Pernambuco басылымына сілтеме жасап.

Мело 36 жастағы күйеу жігіті Корбиниан Андреас Денглер және олардың 24 жастағы досымен бірге бір көлікте келе жатқан. Олар фура мен қызанақ тасымалдаған жүк көлігі қатысқан апатқа ұшырады.

Блогер туған күнінде болашақ күйеуімен бірге жол апатынан қаза тапты
Фото: Reprodução/Социальные сети

Блогер, болашақ күйеуі және достары оқиға орнында қаза тапты. Жүк көлігінің жүргізушісі ауыр халде ауруханаға жеткізілсе, фура жүргізушісі жеңіл жарақат алған. Апаттың себептері әлі анықталып жатыр.

Блогер туған күнінде болашақ күйеуімен бірге жол апатынан қаза тапты
Фото: Disclosure/Federal Highway Police

Белгілі болғандай, Луанна Мело – танымал инфлюэнсер, сән мен фитнес тақырыбында блог жүргізген. Ал Денглер спорт залдың иесі болған.

Өзгелердің жаңалығы