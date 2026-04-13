Блогер Қайсар Қамза Вьетнамда ұсталды
Халықаралық іздеуге жарияланған қазақстандық блогер Вьетнамда жүрген.
Блогерді Ішкі істер министрлігі Интерполмен бірлесіп, Камрань қаласында ұстады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұған дейін блогер заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін халықаралық іздеуге жарияланған болатын.
Ол әлеуметтік желілерде онлайн-казиноның жарнамалық видеоларын жүйелі түрде жариялап, қолданушыларды құмар ойындарға тартқан. Заңсыз әрекеттердің нәтижесінде күдікті 100 миллион теңгеден астам заңсыз табыс тапқан. Ақшалай қаражат оның атына тіркелген криптовалюта әмиянына аударылып отырған, – деп атап өтті ІІМ.
Қазіргі уақытта оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесі шешіліп жатыр.
ІІМ шетелде жасырыну әрекеттері қылмыстық жауапкершіліктен босатпайтынын ескертті.
Іздеуде жүрген әрбір адам анықталады, ұсталады және Қазақстанға жеткізіледі. Бұл тек уақыт мәселесі, – делінген ведомство хабарламасында.
Сондай-ақ, іздеуде жүрген блогерге қатысты тың мәлімет шыққанын хабарлаған болатынбыз.
Ең оқылған:
- Түркия Нетаньяхуға және 36 израильдік шенеунікке қамауға алу ордерін берді
- Астанадағы қайғылы сәттің куәгері: «Балалардың күлкісі естілетін қабырғаның арғы жағында өлім орнады»
- Астанадағы қайғылы өрт: Үш баланың өлімінен кейін қылмыстық іс қозғалды
- Иран келісімге келмесе, АҚШ қандай қадамға барады: Трамп мәлімдеме жасады
- Нейромаркетинг адам таңдауын қалай түсіндіреді? – Ғалыммен сұхбат