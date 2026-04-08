Блогер Әділетхан Молдахан екі айға қамауға алынды
Алматыда сот 30 наурызда ұсталған блогер Әділетхан Молдаханды қамауда ұстау мерзімін ұзартты.
Әл-Фараби даңғылындағы жол-көлік оқиғасы туралы видео жариялаған блогер Әділетхан Молдахан екі айға қамауға алынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алматы қалалық Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, сот ер адамға қатысты екі ай мерзімге күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын санкциялады.
Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері істің барлық мән-жайын жан-жақты, толық және объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттерін жүргізіп жатыр, – деп хабарлады департаменттен.
Айта кетейік, Әділетхан Молдахан әлеуметтік желілерде Әл-Фараби даңғылындағы үш адам қаза тапқан жол-көлік оқиғасын жариялап, ақпарат таратқан.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда жантүршігерлік жол апатынан үш адам тапқан болатын. Сондай-ақ күдіктіге қатысты тың дерек жарияланды.
Осы апатқа қатысты полиция қызметкерлері де тексерілетіні айтылды.
Жол апатынан кейін бірқатар басшы қызметінен босатылды.
Сондай-ақ, Президент тапсырмасымен ІІМ Алматыдағы жол апаты ісі бойынша жұмысты күшейтті.
Оқиғадан кейін Алматыда блогер Әділетхан Молдахан ұсталғаны хабарланды. Ол 10 тәулікке қамалды.
