Алматыдағы жол апаты: Полиция қызметкерлері де тексеріледі

Бүгiн 2026, 16:18
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
25
Фото: әлеуметтік желі

Алматы қаласының Полиция департаменті Әл-Фараби даңғылы бойында болған жол-көлік оқиғасына қатысты қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Ведомство мәліметінше, қазіргі уақытта оқиға бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Күдікті ретінде танылған көлік жүргізушісі жарақат алып, ауруханада жатыр.

Полицияның айтуынша, жүргізушінің жағдайы тұрақталғаннан кейін оған қатысты барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп, бұлтартпау шарасы ретінде қамауға алынады.

Сонымен қатар осы оқиғаға байланысты қызметтік тексеріс те басталған. Егер полиция қызметкерлерінің кінәсі анықталса, оларға қатысты қатаң шаралар қабылданатыны атап өтілді.

Құзырлы орган істің барлық мән-жайына құқықтық баға берілетінін мәлімдеді.

Еске салайық, Алматыда жантүршігерлік жол апатынан үш адам тапқан болатын. Сондай-ақ күдіктіге қатысты тың дерек жарияланды. 

Наверх