"Біз тіпті ядролық қару қаупі төнген жағдайда да Гренландиядан бас тартпаймыз" – Депутат

Даниялық депутат Расмус Ярлов Данияның Гренландияны АҚШ-қа ешқандай жағдайда бермейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Даниялық депутат бұл туралы Facebook-тегі жазбасында жазды.
Дания Гренландияны бермейді, тіпті АҚШ бізді ядролық қарумен қорқытса да. Мен мұны мақтану немесе күш көрсету үшін айтып отырған жоқпын. Біз кішкентай елміз және АҚШ-пен салыстыра алмаймыз. Біз мұны білеміз. Бірақ біз ешқашан, мұны ешқашан жасамаймыз, - деп жазды Расмус Ярлов.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Гренландияға қатысты іс-қимыл жоспарын дайындауды тапсырып, АҚШ тұрғындарының қалауына қарамастан аралмен «бірдеңе істейтінін» мәлімдеген болатын. Гренландиялықтар бұған өз елдерінің сатылмайтынын мәлімдеумен жауап берді.
АҚШ-тың қауіптеріне жауап ретінде Еуропа Дания мен Гренландияны қолдайтынын мәлімдеді. Сонымен бірге, Трампқа әртүрлі жеңілдіктер ұсынылып жатыр, - деп хабарлайды Bild.
13 қаңтарда АҚШ, Дания және Гренландия өкілдері Вашингтонда келіссөздер өткізгісі келеді. Сонымен қатар, Еуропа Копенгагенді қолдауды көздеп отыр. BILD мәліметтері бойынша, Германия, Франция және Ұлыбритания қазірдің өзінде ұстанымдар бойынша келісіп, келесі қадамдарды талқылады.
Алдағы келіссөздердің мәселесі Берлин Трамптың ниетін түсінбеуінде. Бұл мегаломания ма, ашкөздік пе, әлде екеуі де ме? Үкіметтік топтар АҚШ-тың Гренландиядағы әскери қатысуын оңай арттыра алатынына сенімді. Еуропа қарсы болмас еді, - деп жазады Bild.
Германия үкіметінің пікірінше, Гренландияның табиғи ресурстары да талқылануы мүмкін. Бірақ АҚШ туындағы тағы бір жұлдыз ретінде Гренландия барлық еуропалықтар үшін тыйым салынған.
Одақтастар Солтүстік Атлантикалық Альянс шеңберінде Арктика аймағында Ресей немесе Қытай тудыратын қауіптерге жауап таба алады, - деп мәлімдеді Германияның сыртқы істер министрі Йоханн Вадефул бұған дейін.
Егер Америка президенті осы аймақтағы ресейлік немесе қытайлық кемелер немесе сүңгуір қайықтар тудыратын қауіптерді қарастырса, біз оларға бірлесіп жауап таба аламыз, - деп келтіреді Reuters Германия дипломатиясының басшысының сөзін.
Дегенмен, Трамп ештеңеге қанағаттанбайды. Ол аралды жалға алу да, аймақтағы НАТО-ны нығайту да оған жеткіліксіз екенін бірнеше рет ашық айтты. Ол АҚШ үшін Гренландияны қалайды. Егер ол шындап ойласа, Еуропаның оған қарсы тұра алатын әскери күші аз болады, - деп хабарлайды BILD.
Гренландия мәселесі НАТО ішінде бөлінуге әкелуі мүмкін. АҚШ-тың одақтасы Ұлыбритания жақын арада Гренландияға әскер жіберуі мүмкін. Бұл мәлімдеме Лондонда Трамптың аралға қатысты АҚШ-тың ниеті туралы бірқатар мәлімдемелерінен кейін жасалды.
Бұған дейін Куба президенті Мигель Диас-Канел Америка Құрама Штаттарымен соғысқа дайын екенін мәлімдеген болатын. Ол сондай-ақ республикаға 66 жыл бойы Вашингтонның шабуылы жасалып келе жатқанын қосты.