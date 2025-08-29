Биыл Астанада 1-сыныпқа 31 мыңға жуық оқушы барады

Астана қаласында 2025-2026 оқу жылында 206 орта білім беретін ұйым бар, оның ішінде 122-сі – мемлекеттік, 77-сі – жекеменшік, 7-еуі – республикалық, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Алдағы оқу жылына дайындық барысы туралы елорданың Коммуникациялар қызметінде өткен брифингте қалалық Білім басқармасы басшысының орынбасары Маржангүл Қайырбаева айтып өтті.
Спикердің мәліметінше, өткен оқу жылымен салыстырғанда мектеп саны 10 ұйымға артып отыр. Елорда оқушылары өткен жылы 288 мыңнан астам болса, биылғы оқу жылында 310 мыңнан астам оқушы қабылданып отыр.
Жаңа 2025-2026 оқу жылында жалпы білім беретін мектептердің 1-сыныбына 31 мың баланы қабылдау жоспарланған болатын.
Бүгінгі күні 30 057 бала қабылданды, оның ішінде мемлекеттік мектептерге 26 666, жекеменшікке 3 190 мың бала қабылданды.
Ведомство өкілінің айтуынша, 2025 жылы колледждерге 10 мың орын мемлекеттік білім беру тапсырысы бөлінді: оның ішінде 3 646 – жұмысшы мамандықтарына, 6 354 – орта буын мамандары мен қолданбалы бакалавриатқа.
Құжаттарды қабылдау 25 маусымнан 27 тамызға дейін жүргізілді. Қазіргі уақытта жұмысшы мамандықтары бойынша қабылдау жалғасуда. Орта буын мамандар бойынша нәтижесі Білім басқармасының сайтында жарияланды. Мектеп құрылысы 2025 жылы екі ауысымда 43 744 төрт орынға арналған 14 мектеп (оның ішінде 7 келешек мектеп, 4 БИП) пайдалануға берілмек. Қазіргі уақытта қалалық мектептердің 98%-ы пәндік кабинеттермен жабдықталған. Осы жылы 32 пәндік кабинет сатып алынды. Сол сияқты жаңа оқу жылына оқушылар 100 пайыз оқулықпен қамтамасыз етіледі. Қазіргі таңда 85% оқулық жеткізіліп, білім беру ұйымдарына таратылды, – дейді Маржангүл Қайырбаева.
Белгілі болғандай, барлық мемлекеттік ұйым 100 пайыз бейнебақылау жүйесімен қамтылған. 100 мектепке қосымша 2000 камера орнатылып жатыр. Барлық камера мен дабыл түймелері Бірыңғай Ахуалдық орталыққа және Полиция департаментінің Жедел басқару орталығына қосылған.
Сонымен қатар, 111 мектепке Face-ID жүйесі бар бақылау-өткізу құрылғылары орнатылды.
Жеке мектептердің ЖБО-ға қосылу көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 57%-дан 99%-ға өсті. Қазіргі уақытта білім беру ұйымдарында 29 мың педагог жұмыс істейді. «Келешек мектептеріне» мұғалімдерді қабылдау басталды, бүгінгі күні 785 педагог қабылданды. Сонымен қатар, әкім гранты бойынша оқыған 398 түлек, сондай-ақ басқа ұйымдардан ауысып келген 146 педагог жұмысқа орналастырылды, – дейді ведомство өкілі.
Спикер сөз соңында 30 қыркүйекке дейін әлеуметтік санаттағы отбасылардың балаларына мектеп қажеттіліктеріне 46 мың теңгеден материалдық көмек көрсетілетінін айтып өтті.
Сонымен бірге, 2 тамыздан бастап «Мектепке жол» акциясы өткізіліп, 8,5 мыңнан астам бала демеушілер есебінен қамтылғанын. Орта білім беру ұйымдарында тамақтандыруды қамтамасыз ету 115 мектепте бастауыш сынып оқушылары мен әлеуметтік санаттағы балалар 100% тегін ыстық тамақпен қамтылады, – деп Маржангүл Қайырбаева сөзін қорытындылады.