Биыл 3,5 мыңнан астам интернет-алаяқтық қылмысы ашылды

Бұл – Ішкі істер министрлігі, Ұлттық банк, қаржы ұйымдары мен байланыс операторларының бірлескен жұмысының нәтижесі.

30 Тамыз 2026, 12:49
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
pixabay 30 Тамыз 2026, 12:49
30 Тамыз 2026, 12:49
122
Фото: pixabay

Антифрод-орталықтың мүмкіндіктері азаматтарға келуі мүмкін қаржылық шығынның алдын алуға мүмкіндік берді. Нәтижесінде жалпы сомасы 1 млрд теңгеден асатын қаражат бұғатталды.

Сонымен қатар байланыс операторлары 163 млн-нан астам алаяқтық телефон қоңырауын бұғаттады.

Ал Мәдениет және ақпарат министрлігінің «Киберқадағалау» мемлекеттік жүйесі арқылы заңсыз әрекетке пайдаланылған 26 мың интернет-ресурс анықталып, олардың жұмысына тосқауыл қойылды. Бұдан бөлек, заңсыз call-орталықтар мен дропперлік желілердің қызметі тоқтатылды.

Ең оқылған:

Наверх