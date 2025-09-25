Бірыңғай сатып алушының проблемасы энергетикаға қауіп төндіруде

Сенат отырысында Депутат Бекбол Орынбасаров бірыңғай сатып алушының проблемалары елдің энергетикалық жүйесіне қауіп төндіретінін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Электр энергиясының бірыңғай сатып алушысы төлем қабілетсіздікке ұшырау қаупіне байланысты туындап отырған жағдайға сенатор алаңдаушылық білдірді. Оның айтуынша, мұндай тәуекел елдің энергетикалық жүйесіне ауыр соққы тигізіп, негізгі құрылымды сақтап қалу үшін қомақты бюджет шығындарын талап етуі ықтимал.
Депутаттың сөзіне қарағанда, тұтынушылардың көтерме нарықтан бөлшек нарыққа көшу үрдісі, мұнда заңды тұлғалар үшін жеңілдік тарифтері сақталып отырғандықтан, нарықтағы тепе-теңдікті бұзып, көлденең субсидиялаудың жаңа түріне жол ашуда.
Соның салдарынан көтерме нарықта қалған заңды тұлғалар іс жүзінде бөлшек сектордағы қатысушыларды қаржылай қолдауға мәжбүр, бұл өз кезегінде кәсіпкерлік заңнамасына қайшы келеді.
Бүгінгі таңда Бірыңғай сатып алушы электр энергиясын сатып алғанға қарағанда арзанырақ сатуға мәжбүр, бұл несие берушілер алдындағы міндеттемелерді орындамау қаупін тудырады. Мәселені тек жүйелі түрде шешуге болады – тек халық үшін жеңілдікті тарифтерді сақтап, заңды тұлғаларға нарықтық бағаны тарата бастайды, – деп атап өтті Бекбол Орынбасаров депутаттық сауалында.
Сенатор энергия өндіруші компанияларды провайдерлік қызмет көрсету жүйесінен заң деңгейінде шығару қажеттігін де атап өтті. Оның сөзінше, бұл қадам бірыңғай сатып алушыны айналып өтіп келісімшарт жасау үшін теңгерімдік нарықты пайдалануды тоқтатуға, сондай-ақ миллиардтаған қаржылық шығынның алдын алуға жол ашады.
Ұлттық экономика министрлігіне халық үшін атаулы қолдауды сақтап қалуды, ал Энергетика министрлігіне энергия өндіруші ұйымдарды провайдерлік қызметтер схемасынан алып тастай отырып, теңгерімдеуші нарықтың жұмыс істеу қағидаларына өзгерістер енгізуді тапсыруды сұраймын, – деп қорытындылады сенатор.