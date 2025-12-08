Бірнеше өңірде жол жабылды

Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райына байланысты тасжол жабылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"ҚазАвтоЖол" мәліметінше, мына жол жабылды.
7 желтоқсан сағат 17:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1474-1806 шақырым аралығындағы учаскесінде (Әйтеке би ауылынан Қызылорда қаласына дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылды, – делінген хабарламада.
Жолды 8 желтоқсан күні сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.