Бірнеше өңірде жол жабылды

Бүгiн, 00:51
ашық дереккөз
Қазақстанның бірнеше өңірінде ауа райына байланысты тасжол жабылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"ҚазАвтоЖол" мәліметінше, мына жол жабылды.

7 желтоқсан сағат 17:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1474-1806 шақырым аралығындағы учаскесінде (Әйтеке би ауылынан Қызылорда қаласына дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылды, – делінген хабарламада.

Жолды 8 желтоқсан күні сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.

