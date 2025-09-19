Бір қасық – бір тостақ: Шымкенттегі балабақшадан шу шықты

Шымкентте жекеменшік балабақша төңірегінде жанжал шықты. Кіші топтың ата-аналары мектепке дейінгі мекемеге тексеру үшін барып, антисанитарлық жағдайдан шошып кетті, деп хабарлайды BAQ.KZ КТК арнасына сілтеме жасап.
Телеарнаның хабарлауынша, барлығы ата-аналардың балалардың денесінен байқаған көгерген жерлерінен басталған. Үлкендер видеоға түсіруді талап етті. Алайда олар балаларды ұрып-соққаны туралы ешқандай дәлел таппады. Дегенмен, олар балалардың қандай жағдайда жүретінін көрді.
Кадрдан бір топ кішкентай балалардың түскі ас ішіп отырғанын көруге болады. Кейбіреулер үстел басында, ал басқалары еденде тәрбиешінің айналасында. Әйел қайта-қайта өз аузына салатын бір қасықпен айналасындағы балаларды тамақтандырады.
Шошынған ата-аналар балабақшаның ішін аралауға асықты. Олар лас тәрелке, қатпар шаң, кереуеттердің жанында ашық электр розеткаларын және газ баллоны бар қараусыз қалған ас үйді тапты.
Айналаңа қарашы, мүлде антисанитария. Қол тигізген жердің бәрі шаң мен кір. Асхана мүлдем сұмдық. Ол жақта балаларға қалай тамақ дайындайсың? Бәрі қара, құсық иісі шығады. Газ баллоны бар. Мұндайды ешқашан көрген емеспіз, - деп шағымданды ата-аналардың бірі.
Енді мектепке дейінгі мекеменің санитарлық нормаларға сәйкестігі тексерілетін болады. Алайда әкімшілік жақын арада барлығын өзі жөндейтінін мәлімдеді.
Жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Сайдингке тапсырыс беріп, тұсқағаз сатып алдым. Жаңадан жөндеу жұмыстарын жүргіземіз, - дейді "Березка" балабақшасының негізін қалаушы Гүлжамал Төлебекова.
Ол екі апта ішінде "бәрі реттеледі" деп сендірді.