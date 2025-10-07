Бір мезетте 24 адам жантүршігерлік жағдайда көз жұмды

Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Үндістанда сел апатынан 24 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Батыс Бенгалия штатында толассыз жауған жаңбырдың кесірінен Дарджилинг қаласында сел жүріп, кемінде 24 адамның өмірін жалмады. Табиғи апат бірнеше үйді қиратып, жолдарды жауып тастаған.

Жергілікті билік нөсерден кейін бірқатар аумақта көшкін жүргенін растады. Қауіптің алдын алу үшін танымал туристік нысандар уақытша жабылды.

Айта кетейік, қыркүйек айында Үндістанның Дехрадун аймағында да нөсер жауын мен көшкіннен 17 адам қаза тапқан еді.

