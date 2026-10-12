Билл Гейтс 2027 жылы ЖИ-ді қолдану арқылы жасалатын кибершабуылдар күрт артатынын ескертті
Оның айтуынша, ең ауыр салдар тек бірнеше жылдан кейін көрініс табуы мүмкін.
Microsoft негізін қалаушы Билл Гейтс 2027 жылдың өзінде-ақ жасанды интеллект киберқауіптерді едәуір күшейтуі мүмкін деп есептейді. Ол басты қауіпті ЖИ-дің бақылаудан шығып кетуінен емес, жаңа технологияларды қаскөйлердің қалай пайдаланатынынан көреді, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN-ге сілтеме жасап.
Гейтстің айтуынша, таяу жылдағы ең кескілескен әрі шұғыл өзгерістер дәл осы киберқауіпсіздік саласында орын алуы мүмкін.
«Келесі жылы ең кескілескен өзгерістерді көруіміз мүмкін сала – бұл кибершабуылдар. Біреу зиян келтіремін деп қорқытып, ақша талап ететін немесе фондық нарыққа не басқа да жүйелерге әсер етуі мүмкін іркілістер тудыратын бизнес-модель қазірдің өзінде бар», – деді ол.
Гейтс қазіргі ЖИ модельдерінің барған сайын қуатты болып жатқанын, ал қорғаныс шектеулерін қалаған жағдайда айналып өтуге немесе мүлдем алып тастауға болатынын түсіндірді. Оның пікірінше, мұндай технологиялардың бұзақылардың әрекеттерімен ұштасуы ауыр салдарға әкелуі мүмкін.
«Қара ниетті адамдар, шектеусіз қорғаныс және ең жаңа модельдер бір арнада тоғысқан кезде, таяу жылда бізді ең алдымен киберкеңістікте көптеген жағымсыз тосынсыйлар күтіп тұр», – деп атап өтті Гейтс.
Сонымен қатар, ол жасанды интеллектінің өз бетінше бақылаудан шығып кету сценарийін дәл қазіргі басты қауіп деп есептемейді.
Гейтстің айтуынша, мұндай тәуекел де көңіл бөлуді талап етеді, бірақ оның ең ауыр салдары тек бірнеше жылдан кейін көрініс табуы мүмкін. Ал қазіргі уақытта ол ЖИ-ді адамдардың кибершабуылдар, алаяқтық және басқа да зиянды әрекеттер үшін пайдалануын бұдан да шынайы қауіп деп санайды.
Бұған дейін де Гейтс ЖИ-ді қолдану арқылы ауруханаларға, энергетикалық инфрақұрылымға және басқа да маңызды жүйелерге жасалатын ауқымды шабуылдардың ықтималдығы жоғары болып қала беретінін айтқан болатын.
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