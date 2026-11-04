Білім беруден сыртқы саясатқа дейін: Тоқаевтың кітабы қазақстандықтарды несімен қызықтырды?
Қазақстандықтар әлеуметтік желілерде Қасым-Жомарт Тоқаевтың кітабынан алған әсерлерімен бөлісуде.
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» кітабы әлеуметтік желі қолданушыларының қызығушылығын тудырды. Бірі кітап дүкендерінен жаңа басылымды кездестірген сәтімен бөліссе, енді бірі жеке естеліктерін айтып, жинақтың мазмұны туралы ой қозғаған.
Қазақстандық Рамазан Дәулетбаев Facebook парақшасында отбасымен сауда орталығына барған кезде балаларымен бірге «Марвин» кітап дүкеніне кіргенін жазды. Дүкенге кіреберісте орналасқан Bestsellers («Бестселлерлер») сөресінен Мемлекет басшысының кітабына көзі түскен.
Есімде болса, бастапқыда бұл кітаптарды тек университеттер, колледждер кітапханалары мен түрлі жастар орталықтарына тарату жоспарланған еді. Алайда сұраныс болса, ұсыныс та болады екен, – деп жазды Дәулетбаев.
Оның айтуынша, кітапты жарық көргеннен кейін-ақ оқып шыққан. Автор жинақ Қазақстанның даму бағыттарын тереңірек түсінгісі келетін оқырман үшін назар аударуға тұрарлық екенін атап өтті. Әсіресе, елдің басты байлығы мұнай емес, білім екені туралы ой-тұжырымдары есінде қалған.
Мен бұл кітапты жарық көрген кезде-ақ оқып шықтым. Әрине, міндетті түрде оқылуы керек деп айта алмаймын. Дегенмен жалпы танысу, еліміздің қай бағытта келе жатқанын және қандай мақсаттарға ұмтылып отырғанын түсіну үшін оқуға тұрарлық, – деп пікір білдірді ол.
Facebook желісінде тағы бір қазақстандық Ербол Мәндібек те өз оқиғасымен бөлісті. Кітап дүкенінде сыйлық таңдап жүрген жастарды көрген ол студенттік шағын еске алған.
Ербол бірінші курста оқып жүргенде бір қызбен танысқан. Сол кезде қыз одан оқыған 20 авторын атауды сұрапты. Себебі ол классикалық әдебиет туралы пікір алмаса алатын адаммен қарым-қатынас құрғысы келген екен.
Ол кезде Ерболдың оқырмандық тәжірибесі Абай мен Пушкин шығармаларын және бірнеше басқа кітапты оқумен ғана шектелген. Кейін әлгі қыздың қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен республикалық олимпиаданың жеңімпазы болғанын білген.
Бұл оқиға оның есінде ұзақ сақталған. Мәндібектің айтуынша, соңғы бес жылда кітап оқуға көбірек уақыт бөліп, 23 кітап оқып шыққан.
Жазбасының соңында ол жақында «Меломан» дүкенінен алған кітабы туралы да айтып өтті. Ербол Қасым-Жомарт Тоқаевтың ой-толғамдары жинақталған еңбегін сатып алған. Оның пікірінше, қоғам өзгеріп жатқан кезеңде мұндай еңбектер адамға көп нәрсе бере алады.
Кітап туралы тағы бір пікір Threads әлеуметтік желісіндегі @blog_erzhana_rezerv парақшасында жарияланды.
Жазба авторы жинақтың тарихи маңызына назар аударып, оқырмандарды Мемлекет басшысының көзқарастары қалай қалыптасқаны туралы ойлануға шақырған.
«Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» кітабында Қасым-Жомарт Тоқаевтың 30 жылдан астам уақыт бойы айтқан ойлары мен пікірлері жинақталған. Ол Президент болғанға дейін не туралы айтты, Қазақстанның дамуын қалай елестетті және елдің болашағына қатысты көзқарастары қалай қалыптасты? – делінген жазбада.
Кітапта не жазылған?
«Әділетті қоғамға – шыншыл сөз» жинағына Қасым-Жомарт Тоқаевтың 30 жылдан астам уақыт ішінде айтқан ой-пікірлері енгізілген. Кітапта оның 1994 жылдан, яғни Қазақстан Президенті лауазымын атқармаған кезеңінен бастап жасаған тұжырымдары мен пайымдары қамтылған.
Жинақ 21 тақырыптық бөлімнен тұрады. Олардың қатарында мемлекеттік басқару, заң мен тәртіп, білім беру, жастар, цифрландыру, жасанды интеллект, ұлттық құндылықтар, экология және халықаралық қатынастар тақырыптары бар.
Әлеуметтік желідегі жазбаларға қарағанда, оқырмандарды кітаптағы жекелеген пікірлер ғана емес, Тоқаевтың саяси қызметінің әр кезеңіндегі ұстанымдарын салыстыру мүмкіндігі де қызықтырады. Ал кітаптың дүкен сөрелерінен көрінуі кейбір желі қолданушыларына кітап оқу тақырыбына қайта оралып, оқырмандық талғам туралы пікір алмасуға түрткі болған.
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