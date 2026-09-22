Бейжіңде Жамбыл Жабаевтың 180 жылдығы аталып өтті

22 Қыркүйек 2026, 14:00
АВТОР
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видеодан скриншот 22 Қыркүйек 2026, 14:00
22 Қыркүйек 2026, 14:00
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Фото: видеодан скриншот

Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаевтың туғанына 180 жыл толуына орай «Жамбыл – ғасыр ақыны» атты кеш өтті.

Іс-шараға Алматы облысы әкімінің бірінші орынбасары Қанат Есболатов, ақынның немересі, Жамбыл Жабаев атындағы әдеби-мемориалдық музейдің директоры Салтанат Жамбылова, қытай жазушысы әрі аудармашы Акбар Мәжит, Қазақстанның Қытайдағы Елшілігінің дипломаттары, сондай-ақ ҚХР-дың шығармашылық, ғылыми және іскерлік топтарының өкілдері қатысты.

Кеш аясында Жамбыл Жабаевтың өмірі мен шығармашылығына арналған тақырыптық көрме ұйымдастырылды. Көрмеге ақынның кітаптары, фотосуреттері, бейнелеу, сәндік-қолданбалы өнер туындылары және этнографиялық жәдігерлер қойылды, - деп хабарлады Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі. 

Мерекелік кеш «Жамбыл – ғасыр ақыны» концертімен жалғасты. Сахнада Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының өнерпаздары өнер көрсетті.

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