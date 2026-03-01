Бейтаныс жанның бір жақсылығы: астаналықтар сауалнамаға қатысты

Алғыс айту күні 10 жылдан бері атап өтілуде.

Астаналықтар Алғыс айту күніне орай, сауалнамаға қатысты. Олар есінде қалған бейтаныс адамның бір жақсылығын айтып, сол жанға алғыс білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

