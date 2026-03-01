Бейтаныс жанның бір жақсылығы: астаналықтар сауалнамаға қатысты
Алғыс айту күні 10 жылдан бері атап өтілуде.
Бүгiн 2026, 12:14
Фото: ©BAQ.KZ коллажы
Астаналықтар Алғыс айту күніне орай, сауалнамаға қатысты. Олар есінде қалған бейтаныс адамның бір жақсылығын айтып, сол жанға алғыс білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
