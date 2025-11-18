«Бейтаныс адамға 24 миллион теңге аударған»: Тобылда полиция төрт дропперді анықтады

Қостанайда алаяқтарды "әшкерелеуге көмектесу" үшін 24 миллион теңге берген, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Тобылда осындай схеманы алаяқтар бірден Салық және Қылмыстық кодексімен қорқытқан.
Банк ANTIFRAUD-ты қосып, күдікті операцияларды бұғаттаған кезде де, жәбірленушінің өзі "тергеу мүддесі үшін" әрекет ететініне сенімді болып, құлпын ашуды талап етті.
Бүгін полиция тергеп жатқан оқиға әдеттегі қоңыраудан басталды.
Тобылдан келген кәсіпкер – "салық қызметкерлері" ЖК-қате тапсырылған есеп туралы хабарлады. "Қатені түзету" үшін ер адамдардан enbek.kz. порталдан SMS код жазуды сұрады. Бұл оның цифрлық қызметтерін бақылауды жоғалтудың алғашқы қадамы болды.
Осыдан кейін бірден екінші қоңырау келді. Бұл жолы – "полициядан". Қоңырау шалушылар сенімді түрде: бұрын айтылған кодты алаяқтар ұстап алды, енді тергеуге көмектесу керек, несиелерді рәсімдеу және "қылмыскерлерді анықтау" үшін "қауіпсіз" шотқа ақша аудару қажет екенін хабарлаған.
Бейтаныс адамдардың айтуы бойынша, ер адам несие рәсімдеп, көрсетілген шоттарға 24 миллион теңге аударды.
Antifraud бағдарламасы тоқтатуға тырысты, бірақ жәбірленушінің өзі операцияны жалғастыруды талап етті.
Банктік қауіпсіздік жүйесі жұмыс істеді: ANTIFRAUD қауіпті тану арқылы операцияларды бұғаттады. Алайда алаяқтар кәсіпкердің психологиялық жағдайын толығымен бақылап отырды.
Ол шоттың құлпын ашу үшін банкке жеке өзі барып, ақшаны алып, оны қылмыскерлер көрсеткен шетелдік шоттарға аударды.
Тергеу: төрт дропперді анықтады, ұйымдастырушыларды іздеуде.
Интернет-алаяқтық фактісі бойынша полиция қылмыстық іс қозғады.
Киберқылмыспен күрес бөлінісінің қызметкерлері ұрланған қаражатқа есепшоттары түскен адамдардың төрт дропперді орнатып үлгерді. Олар Қазақстанның және таяу шетелдердің әртүрлі қалаларында. Тергеу шаралары аяқталғаннан кейін олардың әрекеттеріне құқықтық баға беріледі.
Дропперлік үшін жауапкершілік маңызды.
Полиция: басқа біреудің ақшасын қолма қол ақшаға немесе аударуға қатысу — тіпті "таныстардың өтініші бойынша", "аз сыйақы үшін" немесе "оның алаяқтар екенін білмеу" бұл қылмыс екенін еске салады.
Дропперлік – бұл: банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру деректеріне қол жеткізуді заңсыз беру, беру немесе сатып алу, сыйақы үшін үшінші тұлғалардың мүддесіне заңсыз төлемдер мен аударымдар.
2025 жылғы 16 қыркүйектен бастап ҚР Қылмыстық кодексінде дропперлік үшін жаза белгілейтін 232-1-бап енгізілді.
Іс-әрекеттің ауырлығына байланысты мүлкі тәркіленіп, айыппұлдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған.
Полиция: бұл сөз тіркестерін әрқашан алаяқтар айтатынын ескертеді.
Құқық қорғау органдары: ешқандай мемлекеттік органдар ешқашан SMS-кодтарды жазуды, несиелерді ресімдеуді немесе "қауіпсіздік үшін" ақша аударуды сұрамайтынын еске салады.
Алаяқтардың негізгі сөз тіркестерін есте сақтаңыз:
"Сіздің шоттарыңызда біз күмәнді операцияларға күдіктендік";
"Ақшаны қауіпсіз шотқа аудару керек";
"Алаяқтармен күресу үшін айна несиесін рәсімдеу керек";
"Растау үшін SMS кодын жазыңыз";
"Тіркелу үшін сілтеме бойынша өтіңіз".
Егер Сіз осындай сөз тіркестерін естісеңіз қоңырауды үзіп, банкке ресми нөмірге қоңырау шалыңыз және полицияға хабарлаңыз.