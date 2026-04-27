Беті картонмен жабылған: Ақтауда кішкентай бала кәріз құдығына құлап кетті

Бүгiн 2026, 22:24
lada.kz
Фото: lada.kz

Ақтауда кішкентай бала беті ашық тұрған кәріз құдығына құлап кетті. Оқиға 26 сәуір күні кешке 19а шағын ауданындағы №15 үйдің маңында болған, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.

Зардап шеккен баланың анасының айтуынша, люк жаңбырдан кейін картонмен ғана жабылған. Бала сол маңда ойнап жүріп, байқамай ішіне түсіп кеткен. Оқиға туралы басқа бала хабарлағаннан кейін анасы дереу көмекке жүгірген.

Оқиғадан соң ата-анасы полиция шақырып, арыз жазды. Тәртіп сақшылары қауіпті орынды уақытша таспен жауып тастаған.

Бала ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оның басынан жеңіл жарақаттар, соққы мен көгерулер анықтаған. Қазіргі жағдайы қанағаттанарлық.

Оқиға тұрғындар арасында қауіпсіздік мәселесіне алаңдаушылық туғызып отыр. Ашық қалған кәріз люктеріне жауапты қызметтердің жұмысы сынға алынуда.

