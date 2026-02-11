Бес адам қаза тапқан жол апаты: Петропавлда сот қылмыстық істі тоқтатты

Өткен жазда Петропавлдың айналма жолында болған резонансты жол-көлік оқиғасына құқықтық нүкте қойылды. Қылмыстық іс тоқтатылды – жол апатына кінәлі адам оқиға орнында қаза тапқан, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қайғылы жағдай 2025 жылғы 5 маусымда болған. Тергеу деректеріне сәйкес, Александр Куц Mercedes-Benz көлігін алкогольдік масаң күйде басқарып, айналма жолмен келе жатқан.
Сарапшылардың анықтауынша, ол көлікті 75 км/сағ жылдамдыққа дейін үдетіп, қарсы қозғалыс жолағына шығып кетіп, жүк тиелген «ГАЗель» автокөлігімен соқтығысқан.
Соққыдан кейін екі көлік те өртеніп кеткен.
Оқиға орнында төрт адам – Mercedes-Benz жүргізушісі, «ГАЗель» жүргізушісі және оның екі жолаушысы, оның ішінде жеті жасар қызы қаза тапты. Кейін ауруханада тағы бір зардап шеккен адам көз жұмды. Тек бір жолаушы ғана аман қалып, жарақат алғанымен тірі қалған.
Mercedes-Benz жүргізушісінің әкесі сотқа жүгініп, айыпталушының қайтыс болуына байланысты қылмыстық істі тоқтатуды сұраған. Сот өтінішті қанағаттандырып, іс жүргізуді ресми түрде тоқтатты.