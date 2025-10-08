"Бензинге уланған": Қызылордалық сарбаз Маңғыстауда көз жұмды

Маңғыстау өңірінде мерзімді әскери қызметтегі сарбаз жанармай буынан уланып көз жұмды, деп хабарлады BAQ.KZ.
Hronika.kz мәліметінше, оқиға 2025 жылдың 6 қазанында "Үстірт" шекара бекетінде орын алған. Ресми деректерге сәйкес, кешкі сағат 21:10 шамасында бөлімше бастығы, капитан Асу К. сарбаз Еркебұлан Сағындықты жанар-жағармай сақтайтын орынға жіберген. Ол жерден сарбаз дизель генераторының радиаторын жуу үшін бензин әкелуі тиіс болған. Алайда, бұл тапсырманы орындау барысында бензиннің буынан уланып, есінен танып қалған.
Сағат 21:20-да оны электрик-дизелист тауып алған. Капитан Асу К. алғашқы көмек көрсеткенімен, сарбаздың жағдайы тым ауыр болған. Кейінірек медициналық мамандар оның өмірін сақтап қала алмады – реанимациялық шараларға қарамастан, жауынгердің көз жұмғаны анықталды.
Аталған қайғылы жағдайға байланысты Ақтау гарнизонының әскери полициясы ҚР Қылмыстық кодексінің 453-бабы бойынша ("Қызметтік міндеттерге салғырт қарау") қылмыстық іс қозғады.
Марқұм Еркебұлан Сағындық 2005 жылы Қызылорда қаласында дүниеге келген. 2025 жылдың көктемінде әскерге шақырылған болатын.