Белгородтағы Ozon логистикалық нысандарына шабуыл жасалды
Компания логистикалық бағыттар қалпына келтірілгеннен кейін қызмет қайта жанданатынын мәлімдеді.
31 Тамыз 2026, 05:27
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31 Тамыз 2026, 05:2731 Тамыз 2026, 05:27
55Фото: Анадолы агенттігі
Белгородтағы Ozon компаниясының сұрыптау орталығы мен жеткізу хабына шабуыл жасалды. Компанияның мәліметінше, оқиға салдарынан зардап шеккендер бар.
Шабуылдан кейін қызметкерлер эвакуацияланған. Нысанда өрт шығып, кейін ол оқшауланды. Оқиға орнында жедел қызметтер жұмыс істеп жатыр.
«Алдын ала мәлімет бойынша, зардап шеккендер бар. Біз оларға барлық қажетті көмекті көрсетеміз», – делінген компания хабарламасында.
Оқиғаға байланысты Ozon Белгород пен облыста тапсырыстарды жеткізу мен қабылдауды, сондай-ақ сатушылардан тауар қабылдауды уақытша тоқтатты.
Компания логистикалық бағыттар қалпына келтірілгеннен кейін қызмет қайта жанданатынын мәлімдеді.
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